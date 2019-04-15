Мир ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Нотр-Дам-де-Пари в огне: пожар уничтожает Собор Парижской Богоматери

2019-04-15 21:37 2448

Крупный пожар в соборе Нотр-Дам в центре Парижа продолжается. Как сообщают в соцсетях очевидцы, обрушился шпиль храма. На видео ниже снят момент обрушения шпиля.

По словам представителя собора, пожар начался около 18:50 по местному времени. В прошлом году католическая церковь Франции начала сбор средств на реставрацию собора. Пожарные говорят, что пожар "потенциально связан" именно с реставрационными работами. Информации о жертах и пострадавших на данную минуту нет.

Мэр Парижа Анн Идальго назвала инцидент ужасающим и призвала находящихся в районе пожара людей соблюдать меры безопасности и не заходить за ограждения, выставленные пожарными.

"Это так ужасно — смотреть на то, как пылает Нотр Дам. Наверное, можно было бы использовать пожарные гидросамолеты. Надо действовать быстро!", - прокомментировал произошедшее президент США Дональд Трамп.

Представитель собора сказал, что горел не только рухнувший шпиль - "горел весь комплекс". "Там ничего не останется. Еще неизвестно, будет ли затронуто огнем хранилище собора, или нет", - отметил он. "Степень уже полученных разрушений вынуждает констатировать, что Собор Парижской Богоматери утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект", - заявили в местном телеэфире.

Сообщается, что пожарные, кроме тушения Нотр-Дама, приступили к спасательной операции. Однако, как заметили очевидцы, пожарные не достают ни брандспойтами, ни своими лестницами до пламени. В свою очередь, прокуратура начала расследование в связи с пожаром в храме.

Между тем, в прошлом году Католическая Церковь Франции просила у государства дополнительные субсидии на реставрацию собора, который, по их же словам, "разваливался".

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил запланированное выступление из-за пожара. "Наша Леди Парижа в огне. Эмоции целой нации. Как и все наши соотечественники, мне грустно видеть сегодня, как горит часть нас", - отметил Макрон. По официальной информации, президент уже выехал к месту происшествия.

Собор парижской богоматери был построен в XII-XIV веках и сегодня является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Европы.