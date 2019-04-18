Политика Зеленский в случае победы сразу же займется импичментом президента

2019-04-18 12:43 246

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах подаст Верховную Раду законопроект об импичменте президента.

По его словам, в случае своей победы на президентских выборах, он не будет "держаться за кресло".

"Важно, что я хочу остаться собой. Я не держусь за пост, я не держусь за должность. Поэтому, кстати, один из главных и первых законов, которые ждало общество 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе есть закон про импичмент. Я сам иду навстречу. Не мне предлагают депутаты Верховной рады или там какие-то отдельные мужи чиновничьи. Нет, я сам этого хочу. Почему? Потому что есть цивилизованный путь, как убрать человека, который, по мнению общества, стал недостаточно достоин их выбора", - сообщил кандидат в интервью "РБК-Украина"..

Напомним, ранее действующий президент Петр Порошенко заявил, что закон об импичменте должен быть принят, чтобы президент мог понести ответственность в случае нарушения закона или совершения преступления. Он утверждает, что уже готов обсудить этот закон и принять "объективную, сбалансированную и компромиссную версию".

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