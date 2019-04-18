Политика В МВД напомнили о штрафе за фотографирование бюллетеня на выборах

2019-04-18 18:30 165

За фотографирование избирательного бюллетеня во время голосования во втором туре выборов президента Украины, 21 апреля, нарушителю может грозить штраф в размере более тысячи гривен. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко во время брифинга.

"Мы напоминаем: уважаемые избиратели, пожалуйста, не фотографируем, не демонстрирует - с тем, чтобы дальше не иметь проблем с законом. Даже целые народные депутаты у нас понесли административную ответственность и оплатили более тысячи гривен штрафа, а тысяча гривен будет у вас в хозяйстве не лишняя", - отметил Варченко.

По его словам, в день голосования в первом туре полиция зафиксировала среди 2,5 тысячи нарушений избирательного законодательства почти 300 нарушений, которые касались или фотографирования с бюллетенем в кабинке для голосования, или демонстрацию избирателем своего волеизъявления в помещении для голосования.

Напомним, на нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука за фото бюллетеня на выборах составили протокол.

Первый тур на выборах президента Украины состоялся 31 марта. ЦИК под утро 4 апреля обработала 100% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта. Владимир Зеленский получил 30,24%, Петр Порошенко - 15,95% голосов избирателей.

В ЦИК официально объявили о проведении второго тура выборов 21 апреля. Официально во второй тур прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.