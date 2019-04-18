Украина Заморозки и сильный дождь - 19 апреля с погодой повезет только Закарпатью

2019-04-18 20:00 51

В ближайшие сутки территория Украины останется в зоне холодной воздушной массы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве северных, а также в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью +1...+6 градусов, в большинстве западных, а также в Полтавской, Днепропетровской, Херсонской областях заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов. В восточных, а также в Сумской и Запорожской областях - сильные заморозки в воздухе 0-3 градуса. Днем +10...+15 градусов, на Закарпатье до +20.

В Киеве - небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +4...+6 градусов, днем +12...+14.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 апреля самая высокая температура днем была +26,3 градусов в 1920 году, самая низкая ночью -4,7 в 1979 году.

В субботу, 20 апреля, в Украине без осадков, только в Крыму небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +1...+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0-5 градусов, в отдельных районах, кроме юга, сильные заморозки в воздухе 0-3 градуса. Днем в Украине +11...+16 градусов, на Закарпатье +15...+20 градусов.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +1...+3 градуса, на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса, днем +12...+14.