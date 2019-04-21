Украина Погода в Украине 21 апреля: днем до +18, местами дожди

2019-04-21 09:33 105

 

В Украине в воскресенье, 21 апреля, на западе пройдут дожди, температура местами до +18 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, на западе синоптики прогнозируют выпадение осадков в виде дождя, днем столбик термометра покажет 16-18 градусов тепла. На востоке Украины ожидается теплая погода, дневная температура +11...+15 градусов.

В северных и центральных областях также осадков не ожидается. Температура днем от +13 до +15 градусов. На юге страны переменная облачность, дневная температура от +11 до +14 градусов.

В Киеве 21 апреля будет без осадков, дневная температура 13-15 градусов тепла.

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