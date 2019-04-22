Украина фото Жесть на Майдане: в Киеве ранили полицейского и угнали патрульный Toyota Prius

2019-04-22 11:13 126

На Майдане Независимости в Киеве неизвестные ранили полицейского и угнали полицейский автомобиль Toyota Prius.

Как сообщает паблик "Киев Оперативный" в Facebook ЧП произошло в ночь на понедельник, 22 апреля. Отмечается, что полицейскому оказывают первую помощь.

По словам очевидцев, двое парней в состоянии алкогольного опьянения начали неадекватно себя вести на Майдане Незалежности рядом со Стелой. К ним подошли двое патрульных, между полицейскими и парнями произошел конфликт.

Девушка-полицейская направилась к машине, а ее напарник отошел звонить по телефону. В этот момент нарушители насильно вытащили девушку из машины, нанесли ей несколько ударов по голове, сели в полицейский Prius и скрылись. Прохожие вызвали пострадавшей "скорую" и попытались оказать первую помощь. Девушка несколько минут находилась без сознания.

Злоумышленники врезались в еще один автомобиль на угнанной машине и повредили переднюю часть авто, когда пытались скрыться с места происшествия. В городе ввели план Перехват. Патрульные устроили погоню за угонщиками и задержали их на Железнодорожном шоссе буквально через 20-30 минут после случившегося на Майдане. Угнанный Prius уже просто не мог ехать, так как был полностью разбит и со стертыми покрышками. Одного из парней задержали в ста метрах от машины, скорее всего он пытался сбежать.

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