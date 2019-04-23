Мир Серия терактов на Шри-Ланке - в стране ввели усиленный режим ЧП

2019-04-23 15:14 210

На Шри-Ланке с полуночи 23 апреля начал действовать режим чрезвычайного положения, который власти страны решили ввести после серии кровавых терактов.

О введении режима ЧП сообщила пресс-служба президента страны Майтрипала Сирисена.

В опубликованном заявлении говорится, что законы, касающиеся предотвращения терроризма, будут обнародованы в соответствии с чрезвычайным законодательством с полуночи.

Режим ЧП вводится для того, чтобы наделить полицию и вооруженные силы полномочиями, необходимыми для обеспечения общественной безопасности.

По данным местных СМИ, все частные католические школы на Шри-Ланке будут закрыты до 29 апреля.

Напомним, в пасхальное воскресенье 21 апреля на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, жертвами которых стали 290 человек. Среди погибших граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции, Австралии и Великобритании.

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