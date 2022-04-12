ВОЙНА В Украине В России планируют теракты на своей территории для обвинения Украины, - разведка

2022-04-12 18:00

 

Российское руководство планирует совершить теракты на своих территориях. Таким образом Россия может обвинить Украину и посеять антиукраинские настроения в обществе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. А также нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгород или одному из городов Крыма", - отметил глава ГУР, генерал-майор Кирилл Буданов.

По его мнению, руководство РФ хочет эмоционально всколыхнуть российское общество и еще больше настроить граждан против украинцев. В случае теракта Россия обвинит Украину, в частности добровольческие батальоны ВСУ, которые якобы планируют наступление, чтобы отомстить за зверства в Буче и Краматорске.

"В последние дни российская власть все активнее разгоняет маховик антиукраинской истерии. В Белгородской и Курской областях активно роются окопы, нагнетается паника по поводу мнимого наступления украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп", - добавил Буданов.

Напомним, что, по данным разведки, военное руководство РФ агитирует раненых солдат снова вернуться в Украину.

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