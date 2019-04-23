Активисты движения Extinction Rebellion захватили часть лондонского Музея естествознания.
“Так началась вторая неделя проходящих по всему городу акций протеста, связанных с глобальным потеплением", - сообщает BBC.
Отмечается, что почти сто человек лежат на полу в одном из музейных залов. До того времени с начала протестных акций полиция Лондона арестовала более тысячи активистов движения Extinction Rebellion.
Сейчас ядро протеста находится в районе Марбл Арч, куда протестующие перешли с других центральных перекрестков и площадей Лондона: Оксфорд-Стрит, моста Ватерлоо и Парламент-Сквер. Оттуда их вытеснили службы правопорядка.