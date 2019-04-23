Курьезы фото Активисты Extinction Rebellion захватили лондонский Музей естествознания

2019-04-23 13:44 66

Активисты движения Extinction Rebellion захватили часть лондонского Музея естествознания.

“Так началась вторая неделя проходящих по всему городу акций протеста, связанных с глобальным потеплением", - сообщает BBC.

Отмечается, что почти сто человек лежат на полу в одном из музейных залов. До того времени с начала протестных акций полиция Лондона арестовала более тысячи активистов движения Extinction Rebellion.

Сейчас ядро протеста находится в районе Марбл Арч, куда протестующие перешли с других центральных перекрестков и площадей Лондона: Оксфорд-Стрит, моста Ватерлоо и Парламент-Сквер. Оттуда их вытеснили службы правопорядка.