Украина В Киеве начали отключать горячую воду

2019-04-23 19:30 174

В Киеве начали проводить гидравлические испытания теплосетей для подготовки к следующему отопительному сезону, в связи с чем часть жителей столицы осталась без горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Гидравлические испытания проведут по всему Киеву и проверят тепловые сети на прочность, чтобы избежать повышенной аварийности во время старта отопительного сезона.

Испытания сетей закончаться в августе. Они будут проводиться поэтапно в каждой зоне всех котельных - в соответствии с утвержденным графиком.

Стоит отметить, что с 22 апреля по 7 мая горячая вода будет отсутствовать в части Шевченковского, Деснянского и Голосеевского районов (всего 48 жилых домов, 3 детских сада, 2 школы и 1 ведомство).

В случае выявления большого количества повреждений, сразу после испытаний тепловых сетей будут проводиться ремонтные работы, - говорится в сообщении.