Украина Львовская ученица по телефону "заминировала" школу - родителям грозит большой штраф

2019-04-24 15:14 180

Во Львове школьница сообщила по телефону о минировании своей школы на ул. Коперника, родителям теперь грозит большой штрав или лишение свободы.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

Вчера 14-летняя девочка позвонила правоохранителям и сообщила, что заминировали ее школу. Как оказалось, ребенок учится в 8 классе. Для звонка она использовала не свой мобильный телефон.

Правоохранители проверили информацию и установили, что она была фейковой. Уже позже школьницу нашли и допросили ее в присутствии родителей. Сейчас правоохранители собираются привлечь их к административной ответственности.

Полицейские напоминают, что за ложные сообщения о минировании зданий грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Если это совершили во второй раз, тогда правонарушителям грозит от 4 до 8 лет тюрьмы. Если фейковое сообщение поступило от ребенка, то его родителям грозит штраф от 1700 до 5100 грн.