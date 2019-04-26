Курьезы фото Абитуриентка из США получила приглашения на учебу сразу из 115 вузов

2019-04-26 21:36 228

Американская абитуриентка настолько умна и талантлива, что получила приглашения на учебу сразу из 115 колледжей, предложивших ей всевозможные учебные гранты на общую сумму в $3,7 млн. 

18-летняя Антониэтт Лав, заканчивающая школу в Новом Орлеане, получила высокий средний балл (3,7 из четырех возможных). С таким результатом девушка решила попробовать подать документы в как можно большее число колледжей для продолжения образования. На ее запрос откликнулись сразу 115 учебных заведений.

"Я просто продолжала подавать документы. Мне было интересно, сколько учебных заведений их примут. Сначала я и не думала, что их будет много, но их становилось все больше и больше", - рассказала телеканалу Лав.

Помимо учебы она увлекается аниме, видеоиграми, состоит в кружках и общественных организациях, а в свободное время подрабатывает продавщицей в галантерейном магазине. Ни родители Лав, ни четверо ее братьев и сестер, из которых она - самая младшая, не получили высшего образования.

Теперь отличнице, которая мечтает стать учителем, предстоит до 1 мая сделать выбор. По словам Лав, среди ее предпочтений Государственный университет Луизианы, Университет Вальпараисо и Университет Северного Техаса.

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