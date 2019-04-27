Украина Прогноз на субботу: в Украине тепло и дождливо

2019-04-27 15:00 255

 

Погоду в Украине в субботу, 27 апреля, будет определять теплая воздушная масса, на западе и севере страны – неустойчивая погода. Об этом собщил Укргидрометцентр.

В западной части кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Температура днем +22...+27 градусов.

На остальной территории без осадков, только днем в большинстве северных областей небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Температура днем +20...+25 градусов, на побережье морей +14...+19 градусов. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

В Киеве днем небольшой кратковременный дождь, возможна гроза; температура днем +22...+24 градуса.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 апреля самая высокая температура днем была 29,2 в 2013 году, самая низкая ночью -3,2 в 1948 году.

На Пасху, 28 апреля, синоптики прогнозируют в Украине, кроме южных областей, кратковременные дожди, грозы; на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +7...+12 градусов, днем +18...+23 градуса, на юге до +25.

В Киеве на 28 апреля синоптики прогнозируют кратковременные дожди, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около +10 градусов, днем +20...+22 градуса.

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