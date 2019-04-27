Мир Диетологи назвали лучший фрукт для очищения печени

2019-04-28 10:30 561

 

Диетологи рассказали, что очищать печень очень важно, поскольку в ней накапливается много токсинов и шлаков, поэтому назвали фрукт, который поможет это сделать. Об этом сообщает Svidok.online.

Врачи утверждают, что одним из самых полезных фруктов для печени является абрикос.

Сообщается, что плоды абрикоса известны высоким содержанием пектина. Этот компонент выводит из организма пестициды, ионы тяжелых металлов и другие опасные вещества. Эксперты отмечают, что в случае, если вы хотите помочь своей печени с помощью абрикосов, то следует употреблять в пищу больше кислых плодов. Но при этом к употреблению абрикосов нужно отнестись с осторожностью, ведь этот фрукт противопоказан при гепатите.

К другим полезным свойств абрикоса виднсоять способность фрукта улучшать память, помогать при профилактике заболеваний щитовидной железы, положительно влиять на работу сердечно-сосудистой системы и даже помогать при избавлении от лишнего веса.

Интересно, что польза для организма имеет не только фрукт в свежем виде, но и напитки, которые из него можно приготовить. Например, полосе с абрикосами содержит суточную дозу различных витаминов. Но и здесь следует быть осторожным: злоупотреблять этим напитком - получите проблемы с кишечником в качестве побочного эффекта.

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