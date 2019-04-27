Украина Погода на Пасху - в Украину идут дожди с грозами

2019-04-28 14:00 342

 

Синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погоды. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 28 апреля, в большинстве областей Украины пройдут дожди с грозами, температура поднимется до + 23 градусов. На западе страны ожидаются дожди с грозами, температура воздуха - 16-23 градусов тепла. Аналогичная ситуация на севере, воздух прогреется до 21-23 градусов.

На востоке и в центре также пройдут дожди с грозами, температура поднимется до 20-23 градусов. На юге переменная облачность и без осадков, воздух прогреется до 19-23 градусов. В Киеве возможна гроза, температура днем 21-23 градуса, ночью - 10-12 градусов.

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