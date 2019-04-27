Украина Украинцам дали прогноз магнитных бурь на май

2019-04-28 11:00 549

 

На украинцев надвигаются три магнитные бури в мае. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца.

"1, 2 и 7 мая астрономы прогнозируют магнитные возбуждения близки к магнитной бури первого уровня G1", - сообщили УНН.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца в апреле жителей Украины ранее не ждали магнитные возбуждения или магнитные бури.

Напомним, 1 апреля ученые прогнозировали только одни магнитные возбуждения близки к магнитной бури первого уровня G1 12 апреля.

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