Украина фото Пожар на Ровенской АЭС - из-за повреждения трансформатора отключен энергоблок №3

2019-04-30 09:13 258

На Ровенской АЭС вечером 29 апреля произошел пожар из-за повреждения трансформатора.

Как сообщил Украинской правде начальник управления информации и связей с общественностью Ровенской АЭС Петр Кратик, в 21:04 из-за повреждения трансформатора связи 7АТ с последующим его возгоранием произошло отключение первой системы шин 330 кВ и соответственно отключение энергоблока №3.

Спасатели ликвидировали пожар около 22 часов. Причины устанавливаются. В настоящее время на АЭС работают 1-й и 4-й энергоблоки.

"По международной шкале событий на атомных объектах INES это событие классифицировано уровнем "ноль". Радиационное и экологическое состояние не менялось", - уверяет Кратик.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области сообщила, что в 21:07 произошло возгорание трансформатора на открытой территории распределительного устройства на территории Ровенской АЭС.

"В 22 ч. 05 мин. силами ГСЧС пожар ликвидирован. Радиационный фон в пределах нормы, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекалось 36 человек и 10 единиц техники.

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