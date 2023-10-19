Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело инспекцию на Ровенской атомной электростанции. Об этом сообщила Государственная инспекция по ядерному регулированию.
Контрольные мероприятия осуществлялись с 9 по 16 октября в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.
Цель инспекции – проверка отсутствия незаявленных ядерных материалов. Как отметили в Госатомрегулировании, она прошла без замечаний.
Напомним, ранее Украина стала членом Совета управляющих МАГАТЭ на 2023-2025 годы.