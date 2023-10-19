ВОЙНА В Украине МАГАТЭ провело инспекцию на Ровенской АЭС – каковы выводы проверяющих

2023-10-19 09:31

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело инспекцию на Ровенской атомной электростанции. Об этом сообщила Государственная инспекция по ядерному регулированию.

Контрольные мероприятия осуществлялись с 9 по 16 октября в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

Цель инспекции – проверка отсутствия незаявленных ядерных материалов. Как отметили в Госатомрегулировании, она прошла без замечаний.

Напомним, ранее Украина стала членом Совета управляющих МАГАТЭ на 2023-2025 годы.