Политика Киев призвал не признавать российские паспорта, выдаваемые жителям "ЛДНР"

2019-04-30 21:30 108

МИД Украины выразил протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области России центров выдачи паспортов РФ гражданам Украины, которые проживают в Донецкой и Луганской областях Украины. Ведомство призвало международное сообщество не признавать такие документы. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Украина обращается к международным партнерам не признавать и не принимать документы, выданные Российской Федерацией гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины в нарушение Конституции и законодательства Украины, а также любые сделки, совершенные с такими документами", - говорится в заявлении МИД, обнародованном 30 апреля.

В украинском ведомстве подчеркнули, что своими действиями Россия наглядно демонстрирует свое абсолютное пренебрежение к нормам и принципам международного права и "сознательно выбрав курс на эскалацию, Российская Федерация также фундаментально подрывает Минские договоренности, стороной которых она является".

Также в МИД Украины в очередной раз заявили, что "противоправные решения Кремля, которые имеют целью облегчить получение украинскими гражданами российского гражданства, является юридически ничтожными и не признаются Украиной".

"Они никоим образом не влияют на принадлежность жителей временно оккупированных Россией территорий Донбасса гражданства Украины, определенного Конституцией и украинским законодательством. Категорически требуем от Российской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, отменить изменения в федеральных законах РФ по вопросам гражданства в части облегчения процедуры его приобретения для граждан Украины, а также указы президента России от 24 апреля 2019 № 183 и от 18 февраля 2017 №74 и все решения, принятые на их выполнение", - говорится в заявлении.

Также в МИД Украины возобновили "свой настоятельный призыв усилить консолидированное политико-дипломатическое давление на Кремль с целью соблюдения им норм и принципов международного права, в том числе путем расширения персональных и секторальных санкций против государства-агрессора".