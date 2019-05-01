Украина Погода в Украине на 1 мая. Дожди и холод накрыли всю территорию страны

2019-05-01 17:00 78

 

В среду, 1 мая, в Украине по-прежнему будет царить непогода. Дожди покрыли всю территорию страны, на улице влажно и морозно. Об этом свидетельствует прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

Так, в северных областях дожди будут интенсивные, днем тут +10...13, ночью +5...+7 градусов. В восточных регионах осадки будут не такими сильными. Впрочем, температура будет держаться на таком же уровне.

А в центральных и южных областях будет теплее: днем до +20 градусов, ночью +9...+11 градусов. В западных регионах дни будут более прохладными. Днем столбики термометров не поднимутся выше +14, ночью - выше +8 градусов.

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