Мир Стало известно, кто купил самый дорогой автомобиль в мире

2019-05-01 16:30 141

Как выяснилось, именно нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал владельцем самого дорого автомобиля в мире, спецвыпуска Bugatti, который показали на автосалоне только в этом году. За спецавтомобиль Voiture Noire футболист заплатил 11 миллионов евро, отмечает Xsport.

Напомним, что Bugatti показал автомобиль La Voiture Noire только в марте этого года, на автосалоне в Женеве. Новое авто получило 16-цилиндровый двигатель, его объем — восемь литров, а мощность — 1500 лошадиных сил. Существующий в единственном экземпляре гиперкар, как сообщили в автоконцерне, уже тогда был продан. Но имя покупателя не называли.

Кстати, La Voiture Noire компания выпустила к 110-летию Bugatti. Бренд Bugatti принадлежит Volkswagen Group.