Украина В сети произошел конфликт между Поляковой и Могилевской

2019-05-04 11:30 138

 

Между знаменитыми украинскими певицами Олей Поляковой и Натальей Могилевской произошел конфликт. Об этом стало известно из комментариев звезд на странице Ким Кардашьян в Instagram.

Светская дива Ким Кардашьян показала фото в откровенном образе.

Наряд звезды состоял из полупрозрачных рейтуз и кофты.

Известно, что дизайнером необычного костюма стал Жан Поль-Готье.

Стоит отметить, что украинская певица Оля Полякова решила прокомментировала фото, и рассказать, что думает относительно наряда Карлдашьян.

"Вы меня извините, но по-моему это (смайл палмфейс, - ред). Ну как это может нравиться, как это может быть модно, и еще и диктовать моду?" - подписала публикацию Оля.

На комментарий Поялковой ответила артистка Наталья Могилевская, которая отметила, что категорически не согласна с мнением Оли..

"Только не убивай меня. Мне нравится. Что-то в этом есть", - прокомментировала снимок Наталья.

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