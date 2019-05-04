Украина Синоптик предупредила украинцев о влиянии изменчивой погоды на здоровье

2019-05-04 13:00 171

 

Май в Украине начался циклоном, который принес обильные дожди, холодный ветер, низкую температуру воздуха и серые облака. Об этом синоптик Наталка Диденко рассказала в своем метеоблоге.

По ее словам, атмосферные фронты и в дальнейшем обусловят преимущественно влажную погоду в Украине. Периодически будут идти дожди, местами с грозами.

 Но поскольку характер процессов уже ближе к летнему, то и осадки не будут длительными, а чередоваться с прояснениями.
"Дожди скорее затронут западные области, север и значительную часть центральных областей. На юге и востоке Украины будет значительно больше солнечных прояснений", - написала она.

В поминальное воскресенье, 5 мая, дожди ожидаются на западе, севере, в Винницкой и Одесской областях. На остальной территории Украины существенные осадки маловероятны.

Температура воздуха к концу недели повысится и в течение дня составит +12...+18 градусов, в южной части и на востоке +17...+23 градуса.

На следующей неделе, в течение 6-8 мая, в Украине ожидается очередное похолодание - температура воздуха снизится до +10...+15 градусов, только на юге еще будет на 2-4 градуса теплее. Влажная погода с периодическими прояснениями будет доминировать.

В Киеве конец текущей недели отметится периодическими, преимущественно небольшими дождями. Температура воздуха после существенного похолодания 1 мая будет расти и достигнет +15...+19 градусов.

С понедельника, 6 мая, в столице снова похолодает - максимальная дневная температура воздуха составит +10...+13 градусов. С 9 мая снова начнется потепление, которое уже достигнет недавних +18...+23 градусов.

"Такая погода с колебаниями атмосферного давления и температуры воздуха может вскружить головы и повлиять на сосудистую систему, поэтому самое время заняться профилактикой своего здоровья", - предупредила синоптик.

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