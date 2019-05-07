Украина Полиция перекрыла мощный канал контрабанды наркотиков из Донецка в Киев

2019-05-07 15:14 243

В Киевской обласи полиция задержала группу, которая сбывала наркотики из оккупированного Донецка и продовала в Киеве.

Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Киевской области , по месту проживания фигурантов обнаружено и изъято 500 грамм метадона, 400 таблеток "Димедрол", 140 таблеток сильнодействующих лекарственных средств "Сонат". Общая стоимость изъятых наркотических веществ по ценам черного рынка составляет около 1 млн грн.

Для документирования преступной группы сотрудники полиции провели ряд мероприятий, среди них 15 контрольных закупок.

Организатором оказалась 25-летняя жительница Киево-Святошинского района. Девушка контролировала поставки и сбыт наркотического средства, поступления денежных средств.

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства женщины полицейские обнаружили и изъяли метадон, деньги, банковские карты и телефоны, с помощью которых осуществлялась связь с покупателями наркотиков.

По месту проживания 41-летнего киевлянина, который был оптовым приобретателем, полицейские изъяли 30 расфасованных и подготовленных к продаже полиэтиленовых пакетиков с метадоном, 14 мобильных телефонов, а также деньги в сумме 22 тыс. грн, полученные от продажи наркотиков. Также обнаружено и изъято пистолет и гранату "РГО".

Двое жителей Киева, 35-летний мужчина и 41-летняя женщина, занимались сбытом наркотиков методом закладок. У них также по месту жительства обнаружено и изъято метадон, лекарственные пилюли "Сонат" и таблетки "Димедрол", мобильные телефоны, с помощью которых последний осуществлял связь с покупателями наркотических средств и сим-карточки, банковские карты, а также деньги, полученные от продажи наркотических средств.

По поводу двух фигурантов-поставщиков, 54-летней женщины и 28-летнего мужчины, жителей Донецка, сейчас решается вопрос об объявлении их в розыск и задержании.

Все участники преступной группировки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено им о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

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