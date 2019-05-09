Мир Специалисты назвали фрукт, который поможет победить рак и старение

2019-05-09 17:00 237

Помело содержит большой запас пищевых волокон, которые помогают пищеварению и ускоряют метаболизм, передает Newsyou.

Один плод содержит 371% суточной витамина С - мощного природного водорастворимого антиоксиданта, который помогает организму развить устойчивость к инфекционным заболеваниям и устраняет раковые свободные радикалы в организме.

Еще один элемент в составе - высокий магний, минерал, который непосредственно связан с улучшением качества и продолжительности сна.

Витамин А присутствует здесь не в таком колоссальному количестве, как С, но его дозы вполне достаточно, чтобы последовательно утолщать дерму и улучшать приток крови к поверхности кожи.

Также большой процент жидкости в помело сохраняет кожу головы хорошо увлажненной.