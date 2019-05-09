Мир Турция проведет масштабные учения в Черном море

2019-05-09 18:00 135

Турция проведет масштабные учения Denizkurdu-2019 в акватории Черного, Эгейского и Средиземного морей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны Турции.

Отмечается, что учения продлятся с 13 по 25 мая, и в них будут задействованы 131 корабль, 57 самолетов и 33 вертолета.

В Denizkurdu-2019 примет участие около 25900 военнослужащих сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил, спецназа и береговой охраны. Цель учений - повышение боеготовности подразделений указанных родов войск.

Как указывается, в рамках Denizkurdu-2019 85 кораблей, задействованных в учениях, 21-24 мая посетят порты Черного, Средиземного и Эгейского морей. Корабли, в частности, осуществят заход в 31 турецкий и два иностранных порта.