Мир Турция проведет масштабные учения в Черном море

2019-05-09 18:00 135

 

Турция проведет масштабные учения Denizkurdu-2019 в акватории Черного, Эгейского и Средиземного морей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны Турции.

Отмечается, что учения продлятся с 13 по 25 мая, и в них будут задействованы 131 корабль, 57 самолетов и 33 вертолета.

В Denizkurdu-2019 примет участие около 25900 военнослужащих сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил, спецназа и береговой охраны. Цель учений - повышение боеготовности подразделений указанных родов войск.

Как указывается, в рамках Denizkurdu-2019 85 кораблей, задействованных в учениях, 21-24 мая посетят порты Черного, Средиземного и Эгейского морей. Корабли, в частности, осуществят заход в 31 турецкий и два иностранных порта.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Турецкие копы выловили на курорте в Эгейском море больше тонны марихуаны

2019-05-09 15:14 213

Ударная группа кораблей НАТО вошла в Балтийское море

2019-05-02 13:44 774

Турецкий таксист вернул клиентам забытые в машине 30 тысяч евро

2019-04-17 14:16 2436

Японский автогигант Honda закрывает производство в Турции

2019-04-15 14:45 1848

Еще новости в разделе "Мир"

Турция проведет масштабные учения в Черном море

2019-05-09 18:00 135

Специалисты назвали фрукт, который поможет победить рак и старение

2019-05-09 17:00 237

Турецкие копы выловили на курорте в Эгейском море больше тонны марихуаны

2019-05-09 15:14 213

Экс-президента взяли под стражу из-за подозрений в масштабной коррупции

2019-05-09 14:12 324
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Турция проведет масштабные учения в Черном море 2019-05-09 18:00 135
Специалисты назвали фрукт, который поможет победить рак и старение 2019-05-09 17:00 237
Турецкие копы выловили на курорте в Эгейском море больше тонны марихуаны 2019-05-09 15:14 213
Экс-президента взяли под стражу из-за подозрений в масштабной коррупции 2019-05-09 14:12 324

Лента

19:00 Саммит ЕС: одобрена декларация о будущем Европы
18:30 В правительстве акцию "Бессмертный полк" назвали пропагандой Кремля
18:00 Турция проведет масштабные учения в Черном море
17:30 Новые тарифы на газ. Сколько действительно заплатят украинцы
17:00 Специалисты назвали фрукт, который поможет победить рак и старение
16:30 В полиции рассказали о нарушениях во время акций
15:45 У Зеленского пояснили, почему держат в тайне будущие кадровые назначения
15:14 Турецкие копы выловили на курорте в Эгейском море больше тонны марихуаны
15:10 Вадим Новинский прошел в рядах полка Победы в Киеве
14:46 Около Днепра забросали камнями два автобуса с участниками акций к 9 мая