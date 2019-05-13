Политика Филарет подтвердил, что начал раскол ПЦУ - созывает Собор, восстанавливает УПЦ КП

2019-05-13 10:41 246

Почетный патриарх УПЦ КП Филарет допустил раскол в православной церкви и утверждает, что уполномочен созывать Собор. Об этом он заявил в комментарии СМИ.

Филарет отметил, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний крайне редко с ним общается. По его словам, после создания ПЦУ такое общение состоялось не более пяти раз.

"Разве это общение? Когда каждый день нужно управлять церковью. Потому общения нет. Из-за того, что нет общения – а оно должно быть – церковь разделилась. Потому сейчас моя задача, как патриарха, сохранить Киевский патриархат, сохранить украинскую церковь", – указал он.

Филарет утверждает, что, как и предстоятель ПЦУ, может созвать собор. Также он заверил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата до сих пор существует.

"Он (Киевский патриархат) есть. Его не нужно возвращать. Он существует. Есть патриарх? Коль есть патриарх, значит, есть и патриархат. Есть Киевская патриархия. Потому возвращать патриархат не нужно. Он есть и должен быть. <...> И будет патриархат. Причем, не только будет непризнанным. Придет время, когда будет признан", − уточнил священнослужитель.

На вопрос, допускает ли он разделение ПЦУ, почетный патриарх заявил: "Допускаю. Но мы создадим единую церковь".

Ранее предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний признал, что с момента образования Поместной церкви существует конфликт с патриархом Филаретом, который хочет восстановить УПЦ КП.

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