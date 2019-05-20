Украина Инаугурация Зеленского: убрали телесуфлер и поставили подставочку к высокой трибуне

2019-05-20 10:14 294

Как рассказал СМИ распорядитель инаугурации президента Петр Боднар, Владимир Зеленский принимает принимать присягу без суфлера. Протокол инаугурации не требует изменений.

Боднар отметил, что суфлер для Зеленского не устанавливали, но саму трибуну усовершенствовали для удобства, "поскольку она сама по сути очень массивная, то установлено ​​специальное возвышение, учитывая личные человеческие антропологические размеры".

ИНАУГУРАЦИЯ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

Были проведены три репетиции инаугурации: дважды с дублерами и вчера вечером - с главными действующими лицами. После репетиций зал проветрили и отполировали мебель.

В сессионном зале должны разместиться около тысячи человек. Почетные гости будут находятся в правой ложе, супруга и родители Зеленского будут сидеть рядом с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.

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