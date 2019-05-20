Политика Почему Зеленский носит кольцо на среднем пальце

2019-05-20 18:30 672

Во время инаугурации президента Украины Владимира Зеленского многие зрители заметили, что обручальное кольцо глава государства носит не на безымянном пальце правой руки, а на среднем. Многих удивил этот факт, хотя поклонники "95 квартала" помнят, что Зеленский носит кольцо на среднем пальце уже много лет.

Нынешний президент неоднократно комментировал этот факт. На самом деле, все просто.

"Ношу обручальное кольцо на среднем пальце последние года. Когда женился, был немного плотнее, а потом сбросил в весе и кольцо стало большим для безымянного пальца. Надел на средний. Супруга предлагала сходить в ювелирный салон и уменьшить его, но я уже привык, что ношу его на среднем пальце”, - рассказывал СМИ Зеленский.

Отметим, что согласно ювелирному этикету, обручальные кольца мужчины носят на безымянном пальце. По правилам, они должны быть небольшими. А на среднем пальце носят крупные кольца, перстни и кольца с камнями.