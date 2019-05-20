Политика Почему Зеленский носит кольцо на среднем пальце

2019-05-20 18:30 672

 

Во время инаугурации президента Украины Владимира Зеленского многие зрители заметили, что обручальное кольцо глава государства носит не на безымянном пальце правой руки, а на среднем. Многих удивил этот факт, хотя поклонники "95 квартала" помнят, что Зеленский носит кольцо на среднем пальце уже много лет.

Нынешний президент неоднократно комментировал этот факт. На самом деле, все просто.

"Ношу обручальное кольцо на среднем пальце последние года. Когда женился, был немного плотнее, а потом сбросил в весе и кольцо стало большим для безымянного пальца. Надел на средний. Супруга предлагала сходить в ювелирный салон и уменьшить его, но я уже привык, что ношу его на среднем пальце”, - рассказывал СМИ Зеленский.

Отметим, что согласно ювелирному этикету, обручальные кольца мужчины носят на безымянном пальце. По правилам, они должны быть небольшими. А на среднем пальце носят крупные кольца, перстни и кольца с камнями.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Генсек ООН обратился с призывом к новому президенту Украины

2019-05-20 15:46 318

Коломойский шантажом добивается от Зеленского назначения люстрированного Богдана главой АП, – источник

2019-05-20 14:20 387

ВАДИМ НОВИНСКИЙ: ОППОБЛОК ПОДДЕРЖИТ ВСЕ МИРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

2019-05-20 14:17 270

У Порошенко и Яценюка осторожно отреагировали на роспуск Рады Зеленским

2019-05-20 13:15 486

Еще новости в разделе "Политика"

В Кремле ответили на заявление Зеленского о готовности к переговорам

2019-05-20 21:00 33

Ирина Геращенко заявила о неконституционности роспуска парламента

2019-05-20 20:00 171

Европа начала подготовку к газовым переговорам с Украиной и Россией

2019-05-20 19:30 156

Названы возможные даты досрочных выборов в Раду

2019-05-20 19:00 174
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Кремле ответили на заявление Зеленского о готовности к переговорам 2019-05-20 21:00 33
Ирина Геращенко заявила о неконституционности роспуска парламента 2019-05-20 20:00 171
Европа начала подготовку к газовым переговорам с Украиной и Россией 2019-05-20 19:30 156
Названы возможные даты досрочных выборов в Раду 2019-05-20 19:00 174

Лента

21:00 В Кремле ответили на заявление Зеленского о готовности к переговорам
20:30 Победителя Евровидения-2019 обвинили в обмане
20:11 Уголовные обвинения, открытые относительно клирика УПЦ, рассмотрят международные органы защиты прав правозащитников
20:00 Ирина Геращенко заявила о неконституционности роспуска парламента
19:30 Европа начала подготовку к газовым переговорам с Украиной и Россией
19:00 Названы возможные даты досрочных выборов в Раду
18:30 Почему Зеленский носит кольцо на среднем пальце
18:00 Зеленский обнародовал новую декларацию о доходах
17:52 Гройсман заявил, что уходит в отставку
17:30 Появилось видео, как во время инаугурации Зеленского упало удостоверение президента