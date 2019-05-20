Мир Победителя Евровидения-2019 обвинили в обмане

2019-05-20 20:30 141

 

Победитель Евровидения-2019 Дункан Лоуренс нарушил одно из главных правил песенного конкурса.

Эту же песню артист уже исполнял в 2017 году.

Было обнаружено видео на Youtube, которое датируется 2017 годом. На ролике Дункан исполняет ту же песню, с которой участвовал в конкурсе.

Отметим, что главным принципом международного песенного конкурса является исполнение артистами новых песен.

Этот факт может послужить достаточной причиной для аннулирования результатов финала.

Стоит отметить, что по результатам судейского голосования Дункан занял третью позицию, однако зрительское голосование вывело его на первое место.

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