ВОЙНА В Украине Аналитики ISW уверены, что птн пытается обмануть западных политиков и заставить Украину вести переговоры

2023-12-25 14:31

СМИ начали в последнее время сообщать, что российский диктатор снова начал сигнализировать о своей заинтересованности в прекращении войны. Аналитики американского Института изучения войны подчеркивают, что ХЛО серьезно не заинтересован в прекращении войны, и стремится к полной победе, поэтому этими заявлениями он преследует свои собственные цели.

"Время, когда путин заявил о своей заинтересованности в прекращении огня, больше согласовывается с постоянными усилиями россии, направленными на то, чтобы задержать и воспрепятствовать дальнейшей военной помощи Западу Украине, чем с серьезной заинтересованностью в окончании войны, кроме как полной победой", - отмечают аналитики.

Аналитики ISW ранее уже наблюдали подобные усилия кремля, направленные на то, чтобы обмануть западных политиков и заставить Украину вести переговоры с россией зимой 2022-2023 годов, а также фактически перенаправить внимание Запада на гипотетические переговоры вместо того, чтобы обеспечить Украину достаточным количеством вооружений перед весенне-летним контрнаступлением.

Аналитики отмечают, что кремль, вероятно, использует скрытые каналы для достижения подобного эффекта на фоне дебатов на Западе по оказанию дальнейшей военной помощи Украине.