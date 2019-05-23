Политика Минюст проверит, нарушил ли Зеленский закон

2019-05-23 18:30 153

 

Министерство юстиции просит Администрацию президента предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале люстрационной проверки предназначенных руководителей ведомства.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Минюст хочет получить информацию про главе АП Андрея Богданп, его первого заместителя Сергея Трофимова, заместителей Юрия Костюка, Кирилла Тимошенко, Руслана Рябошапку, Вадима Пристайко.

«Сегодня направляю письмо в Администрацию Президента Украины с разъяснением законодательства об очищении власти и его применения в отношении должности главы Администрации Президента», – отметил Петухов.

Он отметил, что за проведение люстрационной проверки чиновника отвечает тот, кто его назначает.

Если требования закона «Об очищении власти» не выполняются, окончательное решение принимает суд.

«Для проверки правильности выполнения Закона запрашиваем информацию о новых руководителях Администрации Президента», – объяснил Петухов.

Он утверждает, что «это абсолютно обычная устоявшаяся практика Минюста, в которой нет ни капли политики».

Заместитель министра обнародовал копию письма, направленного в АП.

В нем говорится, что минюст отреагировал, в частности, на обращение СМИ и общественных организаций, которые сообщили, что глава АП Андрей Богдан может подпадать под люстрацию.

Напомним, ранее Петухов рассказал, что в реестре люстрованих лиц есть фамилии людей, которые были уволены после принятия закона. И запрет занимать публичные должности длится до 2024 года.

21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.

Позже заместитель главы Администрации президента Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что закон об очищении власти не распространяется на должности в органах государственной власти.

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