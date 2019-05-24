Политика Глава АП Зеленского заявил, что президента рассмешила петиция о его отставке

2019-05-24 14:46 96

Представитель новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан дал понять, что глава Незалежной не намерен реагировать на петицию о его отставке.

По словам Богдана, в администрации президента данную петицию не воспринимают всерьез и не считают ее основанием для реагирования.

"Мы расцениваем эту петицию как шутку, может даже смешную шутку", — сказал он в эфире "1+1".

Также представитель Зеленского пояснил, почему петиция смогла набрать более 25 тыс. подписей. По мнению Богдана, появление петиции говорит о том, что часть избирателей недовольна результатами выборов и действиями новоизбранного президента. Эту часть населения команда Зеленского планирует переубедить.

"Мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их переубеждения, чтобы они стали нашими единомышленниками", — заключил Богдан.