ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом разрешить мужчинам без военного опыта выезжать из страны

2022-08-17 11:35

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом разрешить мужчинам без военного опыта выезжать из страны.

Электронная петиция №22/140908-еп с призывом снять ограничения на выезд с Украины для мужчин от 18 до 60 лет без военного опыта набрала необходимых 25 тысяч голосов еще в конце июля. Автор обращения заявляла, что воевать должны боеспособные граждане, а "айти-, соц-, креативные, технические и другие специалисты могут воевать на информационном фронте", а также могут быть полезнее за рубежом.

Отвечая на петицию, украинский лидер напомнил, что в Украине с 24 февраля введено военное положение, и в этот период конституционные права и свободы граждан, предусмотренные, в том числе, статьей 33 Конституции, могут ограничиваться.

"Отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения", - ответил Зеленский.

В официальном ответе также отмечено, что в соответствии с Звконом "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" правила пересечения государственной границы, ограничения и категории граждан, которые могут осуществлять такое пересечение в случае введения на территории Украины военного положения, устанавливаются Кабинетом Министров, поэтому правительству поручено "проработать затронутые в электронной петиции вопросы".