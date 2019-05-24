Мир Ученые выяснили, какой вид курения наиболее опасный для человека

2019-05-24 21:35 267

Самыми опасными для здоровья являются сигареты без фильтра. Об этом говорится в новом исследовании, проведенном специалистами из медицинского университета Южной Каролины в США.

Как передает MedicalXpress, у людей, которые курят нефильтрованные сигареты, в два раза повышается риск умереть от рака легких, чем у обычных курильщиков. В целом вероятность смерти при таком курении возрастает на 30%.

При этом, по словам ученых, легкие и сверхлегкие сигареты не менее опасны для здоровья, чем обыкновенные. Так, курение и тех, и других связывают с 90% случаев рака легких.

Пока не ясно, почему именно нефильтрованные сигареты являются наиболее опасными. Это может быть связано с высоким содержанием в них смолы, отмечают исследователи.

В исследовании использовались данные о состоянии здоровья 14 тысяч заядлых курильщиков в возрасте от 55 до 74 лет.

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