Украина фото Переходный мост в Киеве подорожает на миллионы - установят бронированные стекла

2019-05-29 14:13 90

Власти Киева рассматривают вариант замены поврежденной стеклопленки на новом Пешеходном мосту на бронированное стекло.

"Безопасность киевлян - самая главная ценность. Если продолжатся акты вандализма, то рассматриваем различные варианты замены. Возможен вариант замены верхнего слоя стеклопленки на бронированное стекло", - заявил замглавы КГГА Александр Спасибко, передает сайт Киева.

"Я надеюсь, что правоохранители найдут вандалов, которые нанесли ущерб новому туристическому объекту. А подобные действия недоброжелателей больше не повторятся. Сейчас полиция открыла уголовное производство. Основное же - закаленное стекло - не пострадало. 1 метр квадратный такой стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг. Сейчас идет процесс замены верхнего слоя - защитной стеклопленки. Поврежденные элементы уже заменили. Пленку на других фрагментах пола тоже для проверки снимают и еще раз обрабатывают герметиком", - рассказал Спасибко.

По данным КГГА, в праздничные дни после открытия на новом мосту находились одновременно от 8 до 15 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в Киеве вандалы разбили две секции стекла на новом мосту с прозрачным полом. Кличко заявил, что рассматривается версия применения вандалами огнестрельного оружия. Позже уточнялось, что поврежден только верхний защитный слой, основное закаленное стекло не пострадало.