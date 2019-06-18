Украина фото Мистер Мерседес: Кличко заявил, что заехавшего на внедорожнике на пешеходный мост уже нашли

2019-06-18 10:12 150

Мэр столицы Виталий Кличко опубликовал в Соцсетях фото автомобиля Mercedes Benz GL, стоящего на новом пешеходно-велосипедном мосту между Крещатым парком и Владимирской горкой в Киеве.

Буквально сразу после того, как автомобиль с госзнаком АА1068ВР (зарегистрирован в Голосеевском районе столицы) сфотографировали, он выехал в сторону Набережной и скрылся в неизвестном направлении.

Вскоре мэр Киева Кличко сообщил в Facebook, что правоохранители установили личность владельца Mercedes.

"Правоохранители уже установили личность владельца авто и место его фактического нахождения, а также - где находится автомобиль. Сейчас патрульные устанавливают всех лиц, которые могли быть очевидцами правонарушения, и просят обратиться в службу 102, чтобы помочь своими объяснениями привлечь нарушителя к ответственности", - написал он.