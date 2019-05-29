Политика Порошенко признался, что в ситуационной комнате АП хранились секретные базы Минобороны, Генштаба, СБУ

2019-05-29 12:16 1743

В Сети обнародовано видео, на котором Петр Порошенко признается, что в ситуационной комнате президента хранились базы данных многих ведомств - Минобороны, Генштаба, СБУ. Также по словам экс-президента, была возможность подключиться к базам МВД, Госпограничной службы, Госфискальной службы. Именно с этого места, признается Порошенко на видео, запускались системы автоматического возмещения НДС, электронных закупок Прозорро.

Более того, Порошенко на обнародованном в ФБ Виталием Манько видео, прямым текстом заявляет, что из ситуативной комнаты президента Украины совершается управление сектором обороны страны. Именно тут принималось решение о контрнаступлении на Донбассе. Именно с этого кабинета президент ведет телефонные переговоры с иностранными лидерами.

Напомним, ранее рывший замглавы Администрации президента времен Петра Порошенко Дмитрий Шимкив опроверг наличие в ситуационной комнате АП серверов с секретными данными.

Об этом он написал в Facebook из Америки, комментируя заявление нового секретаря СНБО Александра Данилюка об исчезновении из ситуационной комнаты в АП мониторов и серверов с секретной информацией.

"Архитектура ситуационной комнаты не предполагает никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами. Главная роль видеосервера – это вывод различных источников видео на объединенное пространство видеоэкранов", – заявил Шимкив.

По его словам, главная цель такого подхода – "объединить информационные источники с различными уровнями защиты в едином пространстве восприятия информации".

"Ни одна государственная организация не даст вам копию информационных ресурсов, но может при определенных условиях и присутствии оператора выдавать видеокартинку с рабочего места, которое находится в самой институции. Это что-то вроде удаленного доступа на компьютер или сервер", – заявил Шимкив.

 

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