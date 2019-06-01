Мир Вот почему никогда нельзя оставлять бутылку с водой в машине

2019-06-01 13:33 309

В жару очень правильным решением будет пить больше жидкости. Но бутылку с водой нельзя держать в авто, пишет lifter.

Ведь машина может загореться. Не от воды, конечно, но от заломления света на пластиковой бутылке и от нагрева. Каждый год происходят такие случаи.

По мнению ученых, воздействие сильной жары может увеличить объем вредного химического вещества - бисфенола А.

По данным исследования, количество этого вещества под воздействием лучей увеличивается в 10 раз.

А это также очень опасно для здоровья - такая вода становится токсичной.

Вместо того, чтобы держать бутылку с водой на солнце, носите ее с собой. Или положите ее под сиденье, чтобы на бутылку не попадали прямые солнечные лучи.