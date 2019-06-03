Политика Стало известно, когда Зеленский внесет в Раду закон о незаконном обогащении

2019-06-03 18:30 210

 

Законопроект президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении внесут в Верховную Раду до среды, 5 июня. Такое заявление сделал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

По словам Стефанчука, документ могут внести в Раду даже в понедельник.

"(Законопроект о незаконном обогащении, - ред.) я так надеюсь, что он будет или сегодня, или завтра внесен в Верховную Раду", - отметил представитель Зеленского.

Он также отметил, что президентский законопроект будет комплексным и будет включать внесение изменений в ряд процессуальных кодексов.

"Этот законопроект является гораздо шире тех, что нарабатывались. Он не ограничен только уголовной ответственностью. Это комплексный законопроект. Туда включены вопросы гражданско-правовой ответственности, вопрос внесения изменений в процессуальные кодексы, вопрос внесения изменений в отдельные законы, касающиеся судоустройства", - заявил Стефанчук.

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