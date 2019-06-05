Украина Стала известна точная дата саммита "Украина – ЕС" в Киеве

2019-06-05 10:41 264

Саммит "Украина – ЕС" состоится в Киеве 8 июля, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Стороны выразили заинтересованность в проведении 8 июля этого года 21-го саммита "Украина – ЕС" в Киеве", - говорится в сообщении со ссылкой на резюме встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Европейской Комиссии Жана-Клода Юнкера во вторник в Брюсселе.

Отмечается, что Зеленский подчеркнул неизменность закрепленного в Конституции Украины стратегического курса государства на получение полноправного членства в ЕС и НАТО, а также готовность Украины придерживаться взятых на себя обязательств в отношениях с международными финансовыми институтами.

Глава Еврокомиссии заверил президента Украины в полной поддержке со стороны ЕС в реализации евроинтеграционного выбора на пути демократических и рыночных преобразований.

Напомним, Евросоюз завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине средств второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи после выполнения требований украинской стороной.