Мир Диетологи назвали три летних овоща, которые помогут похудеть

2019-06-09 11:30 198

Диетологи назвали три летних овоща, которые помогут похудеть, несмотря на распространенные стереотипы об их употреблении. Об этом сообщает Kontrakty.ua.

1.Картофель. Из-за высокой крахмальности картофеля, его боятся употреблять те, кто находится в процессе похудения. Но на самом деле картофеля стоит бояться лишь в том случае, если вы намерены употреблять его часто, в жареном виде или сочетая его с животными белками. Если отдать предпочтение отварному или печеному картофелю, то крахмал, содержащийся в нем, быстро расщепляется до простых сахаров и легко усваивается. В запеченном в кожуре картофеле сохраняются все витамины и минералы, и калорийность блюд составляется всего 80 калорий на 100 грамм.

На картофельной диете можно сбросить 2 килограмма за 3 дня. Сочетайте основной продукт с кисломолочными продуктами, тушеными овощами, зеленью и листьями салата.

2.Огурцы. Огурцы нормализуют обмен веществ, выводят токсины из организма, а также улучшают внешний вид. Они низкокалорийны, при этом дают ощутимое чувство сытости. Разгрузочные дни на огурцах улучшат ваше самочувствие и избавят от нескольких лишних килограммов.

Для этого в сутки вам следует употреблять полтора килограмма свежих огурцов и 1 вареное яйцо – всю еду нужно разбить на 4-5 приемов пищи. Можно также пить огуречный сок с медом.

3.Кабачок. Кабачки содержат в своем составе большое количество минералов и витаминов. Этот овощ снижает уровень холестерина, нормализует водно-солевой баланс и выводит токсины. Длительность кабачковой диеты – 2-4 дня, за которые уйдет до 3 килограмм лишнего веса. Норма кабачков в сутки - 500 грамм.

Готовить кабачки можно любым способом кроме жарки. При этом кожуру овоща лучше оставлять, так как в ней содержатся ценные полезные вещества. Включите в это время в меню нежирное мясо, рыбу и растительные компоненты – листья и овощи. Пить можно любые несладкие напитки и чистую негазированную воду.