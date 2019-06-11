Политика Синоптик предупредила, что в среду температура воздуха в тени достигнет +35 градусов

2019-06-11 17:30 198

В среду, 12 июня, дневная температура воздуха в Украине достигнет до +35 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

А вот ночью температура немного спадет.

"Ближайшей ночью можно дышать, гулять и весело бить комаров – в Украине +17 – +23 градуса", – написала Диденко в своем фейсбуке.

Кроме того, возможны отдельные дожди с грозами на западе, севере и в Винницкой области.

"Правда, их масштаб и распространение уменьшаются, жара испаряет влагу, поэтому дожди вероятны только кое-где", – отметила Наталья.

В восточных областях, южной части и в большинстве центральных областей - сухо, ясно, жарко, пожарная опасность.

В Киеве обещают до +33, осадки маловероятны.

"Далее – снова жара, доминировать будет сухой воздух", – написала Диденко.

Также синоптик посоветовала украинцам двигаться медленно, мыться и мыть фрукты, забыть на время о сырых суши, стихийных свежих грибах.

"Пусть живут компоты, вода, мороженое, кабачки, лен, хлопок, шелк, батист, дополнительные места со свежей водой для кота. Защищайте детей и цветы от прямого солнца", - отметила Диденко.