Украина Отдых у воды в этом месяце уже стоил жизни более чем сотне украинцев

2019-06-13 10:41 159

Госслужба по чрезвычайным ситуациям обнародовала печальную статистику по смертности на украинских водоемах. Так, только с начала текущего месяца на водоемах страны погибли более ста человек.

"Купальный сезон в разгаре, а значит и количество несчастных случаев на воде почти ежедневно пугает неутешительной статистикой. Так, только в течение минувших суток на водоемах страны утонуло 10 граждан. В то же время с начала июня вода унесла жизни уже более сотни человек", - сообщают спасатели.

В ГосЧС уточнили, что в Сумской области на протяжении 11 июня зафиксированы 4 случая выявления утопленников. В Запорожской обл. во время купания утонул мальчик 2011 года рождения. Тело подростка 2006 г.р. и 45-летнего мужчины обнаружили на р. Днепр в Черкассах. Во Львовской обл. в с. Сокольники Пустомытовского района во время купания в местном озере утонул юноша 2002 года рождения.

Спасатели отмечают, что распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасности,  купание в запрещенных местах и ​​пьянство.

По данным спасательной службы, всего с начала года на водоемах страны уже утонули 379 человек, из которых 42 ребенка. При этом спасено 156 граждан, в том числе 24 ребенка.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Украинцам рекомендовали не купаться на пляжах Одессы

2019-06-11 19:00 726

Спасатели озвучили печальную статистику по смертности в водоемах Украины

2018-08-07 14:13 1293

С начала года на водоемах Украины утонули почти 500 человек - спасатели

2018-06-30 14:30 2907

В Киеве разрешили купаться на всех пляжах, кроме одного

2018-06-19 19:00 4432

Еще новости в разделе "Украина"

Отдых у воды в этом месяце уже стоил жизни более чем сотне украинцев

2019-06-13 10:41 159

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-06-13 08:39 572095

Тепловой удар: как водителям уберечься от аномальной жары

2019-06-12 21:45 582

Названа причина падения грузовика в реку на Закарпатье

2019-06-12 20:30 486
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Отдых у воды в этом месяце уже стоил жизни более чем сотне украинцев 2019-06-13 10:41 159
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2019-06-13 08:39 572095
Тепловой удар: как водителям уберечься от аномальной жары 2019-06-12 21:45 582
Названа причина падения грузовика в реку на Закарпатье 2019-06-12 20:30 486

Лента

12:14 Географический совет США официально переименовал столицу Украины
фото 11:42 Новый глава СБУ Баканов пояснил, как и почему его жена получила паспорт РФ
11:13 В ЕС ввели новые правила для дронов - все беспилотники подлежат регистрации
10:41 Отдых у воды в этом месяце уже стоил жизни более чем сотне украинцев
10:40 Экс-регионал Атрошенко хочет через «Слугу народа» завести в Раду свою марионетку Татьяну Бойко
10:12 У Зеленского озвучили неожиданный способ покупать газ в РФ
09:40 Начальник Генштаба Хомчак анонсировал оптимизацию армии в ближайшее время
09:11 Вашингтон официально затребовал от Британии экстрадиции Джулиана Ассанжа
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:10 Министр Рева перед выборами заявил, что пеня за долги по коммуналке - это "дурня полная"