Украина Отдых у воды в этом месяце уже стоил жизни более чем сотне украинцев

2019-06-13 10:41 159

Госслужба по чрезвычайным ситуациям обнародовала печальную статистику по смертности на украинских водоемах. Так, только с начала текущего месяца на водоемах страны погибли более ста человек.

"Купальный сезон в разгаре, а значит и количество несчастных случаев на воде почти ежедневно пугает неутешительной статистикой. Так, только в течение минувших суток на водоемах страны утонуло 10 граждан. В то же время с начала июня вода унесла жизни уже более сотни человек", - сообщают спасатели.

В ГосЧС уточнили, что в Сумской области на протяжении 11 июня зафиксированы 4 случая выявления утопленников. В Запорожской обл. во время купания утонул мальчик 2011 года рождения. Тело подростка 2006 г.р. и 45-летнего мужчины обнаружили на р. Днепр в Черкассах. Во Львовской обл. в с. Сокольники Пустомытовского района во время купания в местном озере утонул юноша 2002 года рождения.

Спасатели отмечают, что распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасности, купание в запрещенных местах и ​​пьянство.

По данным спасательной службы, всего с начала года на водоемах страны уже утонули 379 человек, из которых 42 ребенка. При этом спасено 156 граждан, в том числе 24 ребенка.