ВОЙНА В Украине Пошли купаться и подорвались на мине: в Одесской области один человек погиб, а у другого контузия

2022-07-03 16:00

 

На одном из пляжей Одесской области двое мужчин, которые пошли купаться в море, подорвались на мине. Как сообщили в ОК "Юг", один человек погиб, а у другого контузия.

Детали

На одном из пляжей Одесщины мужская компания решила отдохнуть, несмотря на запрет и предупреждение о минной опасности вдоль всего черноморского побережья и прибрежных вод.

Во время заплыва в море один из отдыхающих подорвался на неустановленном взрывном устройстве, его тело вытащили на берег без признаков жизни. Второй пловец получил контузию и легкие царапины, от госпитализации отказался.

В ОК "Юг" напомнили, что предупреждение о минной опасности – это не ужастики военных и не препятствие отдыху.

Напомним

В Одесской области на пляже человек подорвался на мине и погиб.

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