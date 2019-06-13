Курьезы Президент Мексики продает самолет, будет летать коммерческими рейсами

2019-06-13 14:45 129

Президент Мексики Андрес Обрадор пообещал использовать прибыль от продажи своего президентского самолета для финансирования усилий по пресечению нелегальной миграции.

Как сообщает BBC, на этот шаг лидер страны пошел после того, как Мексика и США заключили соглашение о пресечении мексиканскими властями потока нелегально миграции в США, в обмен на отказ администрации Трампа от повышения таможенных пошлин на мексиканские товары.

По словам президента Мексики, оценочная стоимость его самолета Boeing 787 Dreamliner составляет 150 млн долларов (120 млн фунтов). Он намерен их потратить на помощь бедным общинам.

Изначально самолет был приобретен Обрадором за 218 миллионов долларов. Воздушное судно было в продаже в течение последних нескольких месяцев и находилось на складе в Калифорнии.

Обрадор сказал, что вместо использования президентского самолета он будет летать коммерческими рейсами.

Власти Мексики также стремятся продать 60 принадлежащих правительству самолетов и 70 вертолетов.

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