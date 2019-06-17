Мир SIPRI: Ядерные государства модернизируют арсеналы

2019-06-17 21:00 339

 

Сокращение общего числа ядерных вооружений в мире главным образом произошло в России и США.

Общее количество запасов ядерного оружия в мире сокращается, но ядерные державы инвестируют все больше в модернизацию арсеналов. Об этом идет речь в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

По состоянию на начало 2019 года девять государств - Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) - обладали примерно 13 865 единицами ядерного оружия. Это свидетельствует об  уменьшении его количества по сравнению с примерно 14 465 единицами, которые, по оценкам SIPRI, были в распоряжении этих государств в начале 2018 года.

Сокращение общего числа ядерных вооружений в мире главным образом произошло в России и США, на которые в совокупности все еще приходится более 90% всего ядерного оружия.

При этом эксперты отмечают, что как в России, так и в США реализуются масштабные и дорогостоящие программы по замене и модернизации своих ядерных боеголовок, ракетных и воздушных систем доставки и объектов по производству ядерного оружия.

Срок действия договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) истекает в 2021 году, если обе стороны не согласятся продлить его. В настоящее время не обсуждается вопрос о продлении Нового договора о СНВ или согласовании последующего договора.

Ядерные арсеналы других государств, обладающих ядерным оружием, значительно меньше, но все они тоже либо разрабатывают, либо внедряют новые системы вооружений, либо объявили о своем намерении сделать это. Китай, Индия и Пакистан увеличивают размер своих ядерных арсеналов.

Северная Корея продолжает уделять приоритетное внимание своей военной ядерной программе в качестве центрального элемента своей стратегии национальной безопасности, хотя в 2018 году она объявила мораторий на испытания ядерного оружия, а также баллистических ракет средней и большой дальности.

При этом доступность достоверной информации о ядерных арсеналах государств, обладающих ядерным оружием, значительно различается.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США, России и Китаю стоит отказаться от ядерного оружия. На это в Кремле заявили, что "было бы идеально очистить весь мир от ядерного оружия".

Также СМИ сообщали что Белый дом готовит новое соглашение с РФ и Китаем по ядерному оружию.

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