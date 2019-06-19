Украина Верховный Суд отменил решение о незаконности повышения тарифов в Киеве

2019-06-20 08:12 270

Верховный Суд Украины отменил решение Окружного административного суда и апелляционного суда относительно установления тарифов на содержание домов и придомовых территорий в Киеве и направил дело в суд первой инстанции.

"Решение Окружного административного суда. Киева от 06 июля 2018 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 20 декабря 2018 года в деле №826/8441/17 отменить, а дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Постановление вступает в законную силу с даты ее принятия является окончательным и обжалованию не подлежит", - сказано в постановлении ВСУ.

Пресс-служба КГГА сообщает, что необходимо предоставить потребителям официальную информацию относительно процедуры установления цены на услуги по содержанию домов и придомовых территорий. Согласно Закона "О жилищно-коммунальных услугах" понятие "тариф" не применяется с июня прошлого года и органы местного самоуправления не могут самостоятельно устанавливать цены на услуги по содержанию домов. Все решения должны обсуждаться совместно с совладельцами на домовых собраниях.

Сейчас цены на услуги устанавливаются между управляющими компаниями и жителями на основе экономически обоснованном договоре (сюда входит заработная плата персонала, затраты на коммунальные услуги, противоаварийные работы и т. п).

У Кличко говорят, что готовы поддержать жителей домов и предоставить консультацию относительно сохранения их прав согласно закону.

Напомним, в 2017 году активисты столицы обратилась в суд с требованием признать противоправным установку и структуру тарифов по содержанию домов и придомовых территорий и отменить распоряжение № 668 от 06.06.2017 "Об установлении тарифов и структуры тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и внесении изменений в некоторые распоряжения исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации)". Этим распоряжением были установлены тарифы отдельно по каждому из 1442 домов, которые обслуживаются 10 коммунальными предприятиями. Что окружной административный суд, что Шестой апелляционный административный суд решили признать противоправным и отменить распоряжение №668, однако в остальной части требований отказали. Тогда в январе 2019 года в Верховный суд поступила кассационная жалоба от КГГА с требованием отменить обжалуемые решение и принять новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований, аргументируя решение первой и апелляционной инстанций нарушением норм материального и процессуального права. ВСУ открыл производство по делу.