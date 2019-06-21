Мир Выявлен новый вред от смартфона - изменения в черепе, связках и сухожилиях

2019-06-21 19:34 174

У молодых людей на черепах вырастают костные наросты из-за частого использования мобильных телефонов, заявили ученые из Австралии.

По их словам, рогообразные выступы развиваются на затылке.

Это происходит из-за смещения нагрузки от позвоночника к мышцам головы и ее наклоном вперед, что вызывает рост костей в связках и сухожилиях.

В результате у людей прямо над шеей появляется небольшая выпуклость.

Ученые считают, что их открытие можно считать первой документацией физиологической адаптации организма к использованию современных технологий.

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