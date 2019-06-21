Выявлен новый вред от смартфона - изменения в черепе, связках и сухожилиях

У молодых людей на черепах вырастают костные наросты из-за частого использования мобильных телефонов, заявили ученые из Австралии.
По их словам, рогообразные выступы развиваются на затылке.
Это происходит из-за смещения нагрузки от позвоночника к мышцам головы и ее наклоном вперед, что вызывает рост костей в связках и сухожилиях.
В результате у людей прямо над шеей появляется небольшая выпуклость.
Ученые считают, что их открытие можно считать первой документацией физиологической адаптации организма к использованию современных технологий.