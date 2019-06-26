Украина У Гройсмана признали, что пенсии будут пересчитывать не всем украинцам

2019-06-27 10:14 141

Размеры пенсий государственным служащим не будут пересматривать в связи с отменой нормы закона о специальных пенсиях в 2015 году. 

Как сообщил пока еще действующий министр соцполитики Андрей Рева, пенсии в Украине назначаются в соответствии с единым законом "Об общеобязательном пенсионном страховании".

Получивший широкую известность после своего заявления, что граждане Украины бедны, поскольку слишком много едят министр соцполитики Андрей Рева, уверяет, что около 85% бывших госслужащих уже получают не специальную, а пенсию на общих основаниях, которая в дальнейшем будет индексироваться.

"Если ранее назначенная пенсия по нормам закона "О государственной службе" будет меньше, чем пенсия в соответствии с нормами общего закона, то люди могут перейти на эту пенсию, а дальше она будет индексироваться в соответствии с общими нормами. Около 85% бывших государственных служащих уже перешли на новый расчет пенсий", - подытожил Рева.

Ранее в Кабмине Гройсмана анонсировали пересчет с 1 июля пенсий пенсионерам, которые имеют большой трудовой стаж и небольшие размеры пенсий.

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